Новый рентгеновский диагностический комплекс открыли в Одинцове

Раньше пленки приходилось проявлять в специальной проявочной комнате. Цифровой снимок с нового рентгеновского сканера нажатием кнопки поступает в систему, где врач может сразу начать его описывать.

Новый аппарат — один из самых востребованных стационарных рентгеновских комплексов на два рабочих места. Он отличается простотой эксплуатации и надежностью, а также оптимальным соотношением цены и качества.

Диагностику на новом рентгеновском комплексе в Голицынской поликлинике могут пройти как взрослые, так и дети по полису обязательного медицинского страхования и направлению от лечащего врача.

Оборудование куплено в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области.