Новый рентгенолог пополнил штат больницы в Одинцове

В Одинцовской областной больнице приступила к работе новый специалист по рентгенологии. Врач проводит диагностические исследования и отвечает за точность медицинских заключений.

Екатерина Пяткова вошла в штат хирургического корпуса медучреждения. Она занимается проведением и интерпретацией рентгенологических исследований по направлениям лечащих врачей.

Высшее образование специалист получила в Сибирском государственном медицинском университете по специальности «Педиатрия» в 2021 году. Позже она решила сменить профиль и в 2025 году прошла профессиональную переподготовку в МОНИКИ имени Владимирского, где освоила рентгенологию.

С медицинским учреждением в Одинцовском округе врач познакомилась во время сдачи государственных экзаменов. После успешного завершения испытаний ей предложили работу.

Екатерина Пяткова отметила, что быстро освоилась на новом месте.

«Мне нравится коллектив и сама работа. В рентгенологии нет мелочей, я несу ответственность за каждую строку своего заключения», — подчеркнула специалист.

