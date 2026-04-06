Новый рентгенолог пополнил штат больницы в Одинцове
В Одинцовской областной больнице приступила к работе новый специалист по рентгенологии. Врач проводит диагностические исследования и отвечает за точность медицинских заключений.
Екатерина Пяткова вошла в штат хирургического корпуса медучреждения. Она занимается проведением и интерпретацией рентгенологических исследований по направлениям лечащих врачей.
Высшее образование специалист получила в Сибирском государственном медицинском университете по специальности «Педиатрия» в 2021 году. Позже она решила сменить профиль и в 2025 году прошла профессиональную переподготовку в МОНИКИ имени Владимирского, где освоила рентгенологию.
С медицинским учреждением в Одинцовском округе врач познакомилась во время сдачи государственных экзаменов. После успешного завершения испытаний ей предложили работу.
Екатерина Пяткова отметила, что быстро освоилась на новом месте.
«Мне нравится коллектив и сама работа. В рентгенологии нет мелочей, я несу ответственность за каждую строку своего заключения», — подчеркнула специалист.
Записаться на диагностику можно через портал «Здоровье», по телефону 122 или с помощью инфоматов в поликлиниках.