Новый рентген‑кабинет открыли в Балашихе

В филиале № 1 Балашихинской больницы открылся новый рентген-кабинет, оснащенный современным российским оборудованием. Он способен обслуживать до 70 пациентов в сутки, обеспечивая при этом безопасность как для пациентов, так и для медицинского персонала.

Новое оборудование позволяет работать сразу на трех рабочих местах, что предоставляет возможность проводить различные виды исследований, включая рентгеновские снимки в разных проекциях, скопическое исследование и линейную томографию.

«Мы создали совершенно новый кабинет, который соответствует всем необходимым рентгенологическим стандартам. Уделено внимание не только качеству оборудования, но и комфорту для сотрудников, что, в свою очередь, положительно скажется на обслуживании пациентов», — отметила главврач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

Рентгеновский аппарат отечественного производства и полностью цифровой: исследования выводятся сразу на экран рентгенолаборанту, который может оперативно изменять параметры и настраивать контрастность.

Кроме того, в больнице планируется открытие новых кабинетов маммографии и флюорографии, что еще больше расширит возможности диагностики и улучшит качество медицинского обслуживания для жителей региона.