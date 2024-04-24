Новый рентген-кабинет открылся в Раменской больнице | 360°

Подмосковье 24 апреля 2024, 18:54 Новый рентген-кабинет открылся в Раменской больнице Пресс-служба Минздрава МО

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Большая работа по замене аналоговой медицинской техники на цифровую проводится в Подмосковье. В инфекционном отделении Раменской больницы открылся новый рентген-кабинет — в помещении провели ремонт и установили новое оборудование.

«Речь идет об устаревших рентгеновских аппаратах, флюорографах и маммографах. На закупку нового рентген-аппарата в Раменском и ремонт кабинета было направлено более 20 миллионов рублей», — сообщил министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

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Новое оборудование позволит обследовать как взрослых, так и детей. Диагностика назначается при наличии медпоказаний.

По словам заведующего рентгенологическим отделением поликлиники Раменской больницы Александра Кожевникова, новый аппарат позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть десять поликлиник и 12 ФАПов.

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