Новый рентген-кабинет открыли в областной клинической больнице Подольска

В Подольской областной клинической больнице на Литейной начал работу новый цифровой рентген‑аппарат. За смену медики смогут обследовать до 20 пациентов.

Работать на аппарате можно с помощью сенсорного планшета. Оборудование оснащено дозиметром, он контролирует уровень излучения.

Специалисты будут вести прием в одну смену, но при необходимости количество обследований увеличат. Все снимки будут попадать в общую базу данных Подмосковья. Их хранят два года.

В этом году Подольскую клиническую больницу оснастили еще одним современным цифровым рентген-аппаратом и кабинетом флюорографии. Это еще один шаг к повышению качества и доступности медпомощи.

Другое важное направление диагностики в Подольской больнице — маммография. Аппарат позволяет провести высококачественную диагностику молочных желез и не пропустить ни одного подозрительного изменения.