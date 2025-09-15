Новый рентген-кабинет открыли в Андреевской поликлинике Солнечногорска

В Андреевской поликлинике начал работу обновленный рентген-кабинет, оснащенный отечественным стационарным комплексом «Р-500 Дуограф». Современное цифровое оборудование обеспечивает более точную диагностику и снижает уровень лучевой нагрузки на организм.

«Российский продукт заменяет устаревшее оборудование, использовавшееся с 2012 года, и значительно повышает безопасность пациентов и врачей. Новый аппарат снижает воздействие ионизирующего излучения, обеспечивая более комфортные и безопасные условия для диагностики», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Ремонт и переоснащение проведены по программе губернатора Московской области в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На церемонии открытия присутствовали заместитель главы округа Ирина Тишина и главный врач Солнечногорской больницы Лариса Борисова, являющаяся куратором партийного проекта «Здоровое будущее».

В обновленном кабинете теперь проводят рентгенографию костной системы, а также исследования по стоматологическому направлению. Снимки можно получать мгновенно, при этом они отличаются высокой детализацией.

«Рентгенологические исследования проводятся по назначению врача: терапевта, травматолога, невролога. Рентгенолог расшифровывает снимки, пишет заключение, на основании которого врач-специалист ставит диагноз и назначает лечение», — сказала заведующая Андреевской поликлиникой Марина Патрина.

Процедура обследования занимает около 15 минут, а кабинет рассчитан на прием до 24 пациентов в день. Ранее новые рентген-аппараты были установлены в Менделеевской городской поликлинике и Луневской амбулатории.