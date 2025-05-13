Новый рентген-аппарат установили в Дрезненском филиале больницы в Орехово-Зуеве

В Дрезненском филиале Орехово-Зуевской больницы появился новый цифровой рентген-аппарат на три рабочих места. Это уже 23-й прибор, запущенный в Московской области с начала 2025 года.

Технику закупили благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Подобные современные устройства есть в стационаре Ликинской больницы, а также поликлиники № 1, № 3 и № 4. Ожидается поступление такой техники и в поселок Авсюнино, город Куровское, в стационар 2-го филиала.

По словам главы Орехово-Зуевского городского округа Руслана Заголовацкого, современное оборудование повысит качество и доступность медицинской помощи для жителей муниципалитета.

«Аппарат позволит быстрее и точнее диагностировать заболевания на ранних стадиях», — добавил Руслан Заголовацкий.

Отметим, что ранее врачи Орехово-Зуевской больницы прооперировали 35-летнюю женщину с миомой матки. Вес опухоли достиг пяти килограммов, что сопоставимо с 32-й неделей беременности. Операция прошла успешно.