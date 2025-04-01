Новый рентген-аппарат появился в Рогачевском отделении Дмитровской больницы

Современный высокотехнологичный аппарат установили в отделении Синьковского филиала больницы Дмитрова. Он появился там взамен устаревшей техники.

Имеющееся оборудование уже не отвечало современным требованиям. На новом аппарате будут проводить исследования как взрослым, так и детям.

Специалисты смогут получать качественные изображения с низкой лучевой нагрузкой на пациента. Технику закупили благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Модернизация первичного звена здравоохранения — одна из ключевых задач. Установка нового цифрового рентген-аппарата существенно повысит доступность качественной диагностики для жителей населенных пунктов. Это важный шаг в реализации национального проекта», — сказал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.

Исследования здесь можно проводить оперативно, а результаты сохранять в электронном виде.

«При необходимости может быть проведена консультация с врачом-рентгенологом МОНИКИ имени Владимирского для получения „экспертного второго мнения“, — добавила заведующая Синьковским филиалом, врач-рентгенолог Анна Кузьмина.