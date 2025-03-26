Новый рентген-аппарат появился в клинической больнице Ленинского округа

В клиническую больницу в Видном взамен старой техники поступил современный аппарат для рентгеновских исследований. Устройство делает снимки высокого качества при минимальной лучевой нагрузке.

Как рассказал главный врач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев, с помощью нового аппарата можно проводить все виды рентгеновских исследований костно-суставной системы, органов брюшной полости, малого таза, а также рентгеноскопические процедуры для выявления язв, опухолевых процессов желудка, двенадцатиперстной и толстой кишки.

«Он позволяет выполнять внутривенную урографию, фистулографию, а также линейную томографию для исключения туберкулеза легких и других органов. Электронные снимки можно хранить в цифровом виде и оперативно отправлять их другим специалистам», — добавил Бутай Бутаев.

Благодаря современной цифровой обработке, устройство делает высококачественные медицинские снимки. На новом рентген-аппарате можно исследовать пациентов различного возраста и роста, а также людей с ограниченными возможностями здоровья. Аппарат будет работать круглосуточно и сможет обслужить до 80 человек в сутки.

Отметим, что новую медтехнику закупили по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».