Новый рентген-аппарат начал работать в Зарайской больнице

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подчеркнул важность этого приобретения.

«Благодаря современной цифровой медтехнике специалисты могут проводить более точную и качественную диагностику различных патологий. В Зарайской больнице работу начал новый рентген-аппарат. Всего с начала года в больницах региона заработало 22 новых цифровых рентген-аппарата», — сообщил Максим Забелин.

Получить необходимое рентгенологическое исследование можно только по направлению лечащего врача. Записаться на процедуру можно несколькими способами: по телефону горячей линии 122, через Telegram-бота «Денис», а также посредством регионального портала государственных услуг «Здоровье» по ссылке.

Жители округа также имеют возможность пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках по месту жительства. Записаться на эти процедуры можно как через региональный портал государственных услуг «Здоровье», так и по телефону 122.