Новый рентген-аппарат начал работать в Зарайской больнице
Зарайская больница улучшила возможности диагностики, благодаря вводу в эксплуатацию нового цифрового рентгеновского аппарата. Это стало возможным благодаря реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин подчеркнул важность этого приобретения.
«Благодаря современной цифровой медтехнике специалисты могут проводить более точную и качественную диагностику различных патологий. В Зарайской больнице работу начал новый рентген-аппарат. Всего с начала года в больницах региона заработало 22 новых цифровых рентген-аппарата», — сообщил Максим Забелин.
Получить необходимое рентгенологическое исследование можно только по направлению лечащего врача. Записаться на процедуру можно несколькими способами: по телефону горячей линии 122, через Telegram-бота «Денис», а также посредством регионального портала государственных услуг «Здоровье» по ссылке.
Жители округа также имеют возможность пройти бесплатную диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры в поликлиниках по месту жительства. Записаться на эти процедуры можно как через региональный портал государственных услуг «Здоровье», так и по телефону 122.