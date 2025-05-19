Новые рентген-аппарат и маммограф поступили в больницу в Дмитровском округе
В Новосиньковской больнице Дмитровского округа появилось новое оборудование. Глава муниципалитета Иван Курданин в сопровождении руководства больницы осмотрел технику.
В этом году на базе Синьковского филиала запущены три новых рентген-кабинета. Это маммографический кабинет, рентген-кабинет Синьковской поликлиники и Ворогачевской поликлиники. Современные аппараты могут работать в две смены. Цифровые снимки можно передать по сети на любое рабочее место. Врачи Дмитровской больницы — будь то хирург или травматолог — могут зайти в медицинскую систему и посмотреть на снимок. При необходимости его можно передать в любое федеральное учреждение — чтобы услышать еще одно мнение. Снимки выполняются в высоком разрешении, легко архивируются, не теряются, не портятся. Оборудование позволяет диагностировать различные, в том числе онкологические заболевания, на самых начальных этапах.
После осмотра новой техники глава округа провел совещание по поддержке системы здравоохранения.
Синьковский филиал обслуживает более 34 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи — это дети. В филиале работают узкие специалисты, развита первичная медицинская помощь. Несколько лет назад был проведен капремонт фасада и оптимизировано пространство медицинских кабинетов и зон ожидания.
На совещании главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян доложил главе округа, что на днях был получен передвижной маммограф, который будет работать на выездах в сельскую местность.
Иван Курданин также осмотрел территорию рядом с отделением, поручил продумать возможность обустройства парковочных мест, не нарушив при этом зеленую зону. Руководитель муниципалитета поблагодарил персонал больницы за труд и неравнодушие