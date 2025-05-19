Новые рентген-аппарат и маммограф поступили в больницу в Дмитровском округе

В этом году на базе Синьковского филиала запущены три новых рентген-кабинета. Это маммографический кабинет, рентген-кабинет Синьковской поликлиники и Ворогачевской поликлиники. Современные аппараты могут работать в две смены. Цифровые снимки можно передать по сети на любое рабочее место. Врачи Дмитровской больницы — будь то хирург или травматолог — могут зайти в медицинскую систему и посмотреть на снимок. При необходимости его можно передать в любое федеральное учреждение — чтобы услышать еще одно мнение. Снимки выполняются в высоком разрешении, легко архивируются, не теряются, не портятся. Оборудование позволяет диагностировать различные, в том числе онкологические заболевания, на самых начальных этапах.

Синьковский филиал обслуживает более 34 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи — это дети. В филиале работают узкие специалисты, развита первичная медицинская помощь. Несколько лет назад был проведен капремонт фасада и оптимизировано пространство медицинских кабинетов и зон ожидания.

На совещании главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян доложил главе округа, что на днях был получен передвижной маммограф, который будет работать на выездах в сельскую местность.

Иван Курданин также осмотрел территорию рядом с отделением, поручил продумать возможность обустройства парковочных мест, не нарушив при этом зеленую зону. Руководитель муниципалитета поблагодарил персонал больницы за труд и неравнодушие