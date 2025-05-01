Новый рейс до Могилева открыли в аэропорту Шереметьево в Химках

Белорусская авиакомпания «Белавиа» запустила в аэропорту Шереметьево в Химках два рейса в неделю по направлению из Могилева в Москву и обратно. Перелет в один конец займет полтора часа.

Рейсы будут осуществляться по понедельникам и четвергам: вылет из Москвы в 18:55, прилет в Могилев — в 20:25, вылет из Могилева — 20:55, а прилет в столицу России в 22:25.

По словам генерального директора ОАО «Авиакомпания „Белавиа“» Игоря Чергинца, открытие этого направления — значимое событие для авиаперевозчика.

«Осенью 2023 года мы взяли курс на возобновление полетной программы из областных центров Белоруссии. И уже по итогам прошлого года получили хорошую цифру: из аэропортов Гомеля и Бреста перевезли 64,5 тысяч пассажиров», — отметил он.

Игорь Чергинец также выразил уверенность, что новый рейс окажется не менее востребованным. Маршрут из Белоруссии в Москву позволит туристической отрасли развиваться еще активнее и укрепит экономические связи между странами.

Отметим, что химкинский аэропорт Шереметьево в 2024 году стал лауреатом Национальной авиационной премии имени Евгения Чибирева «Крылья России».