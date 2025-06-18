Новый реанимобиль поступил в центр охраны материнства и детства в Подмосковье

Московский областной центр охраны материнства и детства получил новый реанимобиль. Он будет помогать отделению реанимации и терапии новорожденных доставлять только появившихся на свет детей в медцентры. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Реанимобиль оснащен самым современным оборудованием, необходимым для поддержания жизнедеятельности новорожденных в критическом состоянии. В его арсенале — транспортный кувез, аппарат искусственной вентиляции легких, оборудование для непрерывного мониторинга жизненно важных показателей, аппарат УЗИ», — рассказала заведующая отделением Мария Попова.
Транспортное средство купили по госпрограмме «Здравоохранение Подмосковья 2023–2027 гг». Этот шаг важен для развития медицинской помощи новорожденным в регионе. Новый реанимобиль поможет центру оказывать экстренную помощь большему количеству детей, особенно в отдаленных районах Московской области.
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