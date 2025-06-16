Новый реанимобиль поступил в перинатальный центр в Видном

В Видновском перинатальном центре Ленинского городского округа Московской области появился новый реанимобиль. Этот специализированный автомобиль оснащен полноценным отделением для новорожденных, где малыши могут получить высокотехнологичную медицинскую помощь на самом высоком уровне.

Анестезиолог-реаниматолог отделения интенсивной терапии новорождённых №1 Анита Кайсина отметила, что реанимобиль используется для транспортировки новорождённых из медицинских учреждений округа. Это позволяет обеспечить комфортные и безопасные условия для маленьких пациентов во время перевозки на консультации и лечение.

Машина оборудована кувезом для размещения ребенка, аппаратом искусственной вентиляции легких для малышей в тяжелом состоянии, а также системой постоянного мониторинга жизненно важных показателей. Такие реанимобили играют ключевую роль в экстренной помощи и транспортировке новорождённых с серьёзными патологиями в специализированные перинатальные центры.

Напомним, что в сентябре 2024 года Видновский перинатальный центр вновь вошел в тройку лучших по итогам работы за 2023 год на Всероссийской научно-практической конференции «Репродуктивный потенциал России», среди 55 ведущих центров страны. В учреждении ежегодно рождается около шести тысяч детей, а за 38 лет работы здесь появилось на свет более 130 тысяч малышей.