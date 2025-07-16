Новый реанимобиль поступил в перинатальный центр в Коломне

В Коломенский перинатальный центр поступил один из четырех новых специализированных реанимобилей, приобретенных по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Семья». Он оснащен кувезом, аппаратами УЗИ и искусственной вентиляции легких, а также оборудован для непрерывного мониторинга жизненно важных показателей ребенка.

Исполняющая обязанности заместителя главного врача по педиатрической помощи и заведующая отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных Алина Маслова отметила, что такие машины позволяют выездным бригадам оказывать срочную помощь младенцам непосредственно на месте, а затем транспортировать их в перинатальные центры после стабилизации состояния.

Глава Городского округа Коломна Александр Гречищев подчеркнул, что Коломенский перинатальный центр — один из пяти, построенных в Московской области по указам Президента России Владимира Путина. Центр принимает беременных женщин из разных регионов центральной России. За семь лет здесь родились более 28 тысяч малышей.

В учреждении действует одно из лучших отделений реанимации и интенсивной терапии новорожденных с семейно-ориентированным подходом. Главная задача коллектива — способствовать росту рождаемости, создавать комфортные и безопасные условия для мам и малышей, а также формировать положительный опыт родов.