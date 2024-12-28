Новый раздел с новогодними книгами появился на портале «Библиотеки Подмосковья»

На портале «Библиотеки Подмосковья» появился раздел с подборками новогодних книг . Там собраны произведения, которые позволят почувствовать праздничную атмосферу. Об этом сообщили в Мингосуправления региона.

«Читатели могут найти здесь произведения, которые помогут создать особое праздничное настроение и погрузиться в атмосферу новогодних чудес», — прокомментировал директор IT-компании «МАКСИМУМ» Александр Степанов.

В подборке представлены такие известные произведения как детективы Агаты Кристи, мистические истории Оскара Уайльда, прозы Эльчина Сафарли и другие.

Напомним, портал «Библиотеки Подмосковья» объединяет свыше 890 библиотек с общим фондом свыше девяти миллионов книг.