Новый раздел о кибербезопасности появился на портале госуслуг Подмосковья

Пресс-служба Министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области сообщила о создании нового блока под названием «Безопасность в мессенджерах» . В нем собрана вся необходимая информация о кибербезопасности при использовании мессенджеров. Пользователи могут узнать, как защитить свои аккаунты и что делать, если они были взломаны. Также в блоке представлены основные меры защиты в мессенджере MAX.

Кроме того, в разделе «Цифровая безопасность. Доступно о важном» появился новый подраздел «Актуальные схемы интернет-мошенничества». В нем еженедельно публикуются разборы новейших способов обмана. Раздел обновляется и содержит актуальные инфоповоды о кибербезопасности.

По данным Министерства, с начала года раздел «Цифровая безопасность. Доступно о важном» посетили более двух тысяч раз. Он доступен на главной странице портала госуслуг Московской области в разделе «Сервисы». Воспользоваться разделом можно бесплатно и без авторизации.