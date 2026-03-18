Новый распределительный центр в Солнечногорске создаст более 5 тысяч рабочих мест

В деревне Есипово построят распределительный центр маркетплейса «Вайлдберриз». После запуска там создадут до 5,5 тысячи рабочих мест.

Как рассказали в региональном стройнадзоре, площадь центра составит около 130 тысяч квадратных метров. Там будут принимать, хранить и распределять товары. Планируемый грузооборот позволит обрабатывать значительные объемы заказов.

В здании обустроят от одного до четырех этажей. Внутри будут зоны приемки, хранения и распределения. Товары разместят на стеллажах.

Реализацию проекта будет сопровождать региональный стройнадзор. Ведомство уже получило извещение о начале работ. Завершить их планируют в 2029 году.