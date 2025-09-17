Новый распределительный центр торговой сети построили в Подольске

В Подмосковье в логопарке «Валищево» построили пятый распределительный центр сети «Чижик». Здесь смогут работать около 300 жителей Подольска и соседних районов. Для сотрудников предусмотрены комфортные условия: стабильная зарплата, трансфер и питание по системе кейтеринга.

Площадь центра почти 16 тысяч квадратных метров. В нем будут хранить и распределять товары по магазинам сети. Комплекс включает сухой склад, отдельные помещения для алкоголя и овощей, охлаждаемые и морозильные камеры, зону для свежих продуктов и помещение глубокой заморозки. Также здесь оборудовали офисы, отдел контроля качества и все необходимые бытовые помещения.

Инвестиции в строительство составили около 600 миллионов рублей. Работы проходили под контролем Главгосстройнадзора Московской области, который после проверки подтвердил соответствие объекта проектной документации.