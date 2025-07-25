Новый распределительный пункт заработал в Чехове

Специалисты «Россети Московский регион» ввели в эксплуатацию объект напряжением 10 киловатт , который обеспечит стабильное энергоснабжение населенных пунктов Васькино, Курниково, Бершово, Мелихово, а также близлежащих садовых некоммерческих товариществ, детского лагеря и предприятий. Это второй из четырех запланированных распределительных пунктов в муниципалитете в рамках программы модернизации сетей.

Как отметили в Министерстве энергетики Московской области, данный объект улучшит электроснабжение более четырех тысяч жителей.

В новом распределительном пункте установлено отечественное оборудование: 18 линейных ячеек для подключения потребителей после модернизации сетей. До конца года в 20 населенных пунктах округа Чехов заменят 230 трансформаторов мощностью до 630 киловатт, что позволит повысить пропускную способность и надежность энергоснабжения.

Также в ведомстве отметили, что во время модернизации электросети специалисты «Россети Московский регион» уделяют особое внимание районам с растущей нагрузкой и перспективными территориям развития.