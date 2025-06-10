Новый распределительный пункт ввели в эксплуатацию в Истре

В Истре ввели в эксплуатацию новый распределительный пункт на 10 киловольт. Он расположился недалеко от деревни Аносино.

При строительстве специалисты проложили 350 метров кабеля и установили отечественное оборудование. Новый объект позволит перераспределит нагрузку и обеспечит надежное электроснабжение сразу нескольких населенных пунктов — Аносино, Падиково, Лужки, Красновидово, Борисково, Ламоново и окрестных коттеджных поселков. Это свыше трех тысяч человек.

«В этой ячейке у нас есть аварийный ввод резерва, на данный момент он включен. Если у нас пропадает напряжение, автоматически, то есть без участия человека, автоматика сама включает второй резервный ввод и абонент будет снова с напряжением. То есть в данной установке это все присутствует и соответственно, экономит время и повышает тем самым надежность электроснабжения» — рассказал мастер мобильной бригады № 7 Истринского рэс ПАО «Россети Московский регион» Станислав Силаев.

До конца года в округе появятся еще три таких объекта и более 60 трансформаторных подстанций. Энергетики также отремонтируют свыше 100 существующих объектов, заменят 21 километр проводов и расчистят почти 70 гектаров просек вдоль линий.