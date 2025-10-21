Новый расчет стоимости жилья для молодых семей утвердили в Серпухове

В Серпухове утвердили стоимость квадратного метра жилья для расчета субсидий молодым семьям. Меру приняли на заседании в администрации городского округа под председательством главы Алексея Шимко.

В заседании приняли участие председатель Контрольно-счетной палаты Владимир Батуков и прокурор Виталий Шульга. Помимо новой стоимости квадратного метра жилья, изменили правила найма муниципальной собственности. Процесс укрепит права арендаторов.

Еще один вопрос повестки — развитие городского инфраструктуры. Участники заседания внесли поправки в Генеральный план и Правила благоустройства Серпухова. Это позволит создать новые пространства и улучшить облик муниципалитета.

В конце участники утвердили порядок создания муниципальных парковок, чтобы навести порядок в городе и освободить тротуары для пешеходов.