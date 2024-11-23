Новый путепровод в Апрелевке откроют в следующем году

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Апрелевке Наро-Фоминского городского округа продолжают возводить путепровод. Открытие дороги запланировали на 2025 год.

Объект строят для того, чтобы обеспечить безопасный и бесперебойный проезд личного и общественного транспорта. Это значительно улучшит состояние транспортной инфраструктуры в городе.

Путепровод соединит две части Апрелевки, такое расположение обеспечит прямой и быстрый доступ к ключевым объектам города. Новая дорога облегчит проезд экипажей экстренных служб: пожарных машин, карет скорой помощи и других.

Рабочие уже выполнили следующие этапы строительства: устройство временного железнодорожного проезда — полностью, сети электроснабжения — на 60%, устройство автомобильного путепровода — на 55%, устройство железнодорожных подпорных стен — на 65%, а сети связи — наполовину.

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