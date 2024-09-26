Путепровод между Восточным и Носовихинским шоссе построят в Балашихе

Заместители главы Балашихи провели выездную встречу с жителями микрорайона Новое Павлино. На мероприятии стало известно, что в ближайшие три года планируется построить путепровод, который соединит Восточное и Носовихинское шоссе.

Кроме Михаила Объедкова, Максима Сидоркина и Алексея Ковалева, с жителями пообщались глава Совета депутатов Геннадий Попов и его заместитель Александр Евсюткин. Темой встречи стала дорожно-транспортная инфраструктура. Горожан познакомили с планом строительства дорог на ближайшие три года.

Алексей Ковалев объяснил, что Косинское шоссе не справляется с потоком транспорта. Поэтому, кроме строительства нового путепровода, будете проведена реконструкция от Кучино до Черного. Также запланировано продление Главной улицы, а Пролетарскую и Автозаводскую расширят до четырех полос. Выходы на Южно-Лыткаринскую автодорогу появятся в четвертом квартале 2025 года.

Представители администрации обсудили с пришедшими на встречу и ряд других вопросов, касающихся жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и здравоохранения.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».