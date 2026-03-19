Новый путепровод построят в деревне Лукино в Серпухове

Команда строителей продолжает работы на путепроводе в деревне Лукино — одном из ключевых транспортных объектов городского округа Серпухов. Реализация проекта напрямую повлияет на безопасность дорожного движения и поможет устранить заторы между близлежащими населенными пунктами.

В настоящий момент специалисты занимаются подготовкой пролетных строений к монтажу над железной дорогой. Чтобы не прерывать движение поездов, массивные конструкции будущего моста собирают на земле — по принципу большого конструктора. После завершения сборки пролеты поднимут и установят над железнодорожными путями. Длина каждой балки, которая станет основой моста, составляет 32 метра.

Параллельно ведутся сопутствующие работы: восстановление дорожного полотна и укрепление откосов — экскаватор готовит основание под армогрунтовую стенку, откосы выкладывают бутовым камнем. Особое внимание уделяется безопасности: за координацией строителей и прохождением составов следят сигналисты.

Через пару недель планируется завершить сборку пролетов, после чего приступят к покраске и завершающему монтажу конструкций. На объекте ежедневно задействованы 30 специалистов и пять единиц строительной техники.

Новый путепровод позволит существенно сократить пробки и повысить безопасность движения для тысяч жителей, которые ежедневно пользуются этой дорогой.