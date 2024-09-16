Новый путепровод на Южно-Лыткаринской дороге построили в Ленинском округе

Строители завершили возведение путепровода в Ленинском городском округе на Южно-Лыткаринской автодороге. Новая транспортная развязка сократит время в пути.

«Строители построили путепровод, который обеспечит удобное сообщение между Каширским шоссе и трассой А-105, значительно улучшив транспортную доступность этих направлений в Ленинском округе. Сейчас завершаются работы по гидроизоляции пролетного строения, что является финальным этапом», — рассказал заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Всего на Южно-Лыткаринской дороге построят более 60 новых искусственных сооружений, одним из главных станет мост через реку Москву, который свяжет Лыткарино и Ленинский округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о развитии транспортной системы Подмосковья в 2024 году.

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