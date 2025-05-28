Новый путепровод через железную дорогу построят в Орехово-Зуеве

Путепровод через железнодорожные пути свяжет улицу Саввы Морозова и проезд 30-й казармы, улучшив транспортную доступность между районами Орехово-Зуева. Предстоит большая работа по проектированию, которая ориентировочно займет полтора года. Необходимо также проведение геодезической разведки и «вынос» всех сетей из зоны строительства с получением разрешительной документации. Сами работы по строительству путепровода будут продолжаться не меньше двух лет.

Депутат Государственной думы Геннадий Панин поблагодарил за поддержку губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

«Вместе с командой главы Орехово-Зуевского округа Руслана Заголовацкого нам удалось доказать необходимость строительства моста через железную дорогу и добиться изменений в государственной программе», — сообщил парламентарий. Он добавил, что вместе с коллегами из МТДИ работает над ускорением работ по проектированию путепровода.