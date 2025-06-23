Новый путепровод через железную дорогу построят в Орехово-Зуеве к 2029 году

Новый путепровод через железнодорожные пути построят в Орехово-Зуеве. Он соединит улицу Саввы Морозова и проезд 30-й казармы. Работы планируют завершить к 2029 году.

Как рассказали в региональном Минтрансе, путепровод позволит разгрузить дорожную сеть и обеспечит безопасный проезд через железную дорогу Горьковского направления МЖД. Это особенно важно из-за расположения в округе крупнейшей сортировочной ж/д станции в России и Европе.

«Выполнить проектирование планируется в четвертом квартале 2026 года, а завершить строительство планируем в третьем квартале 2029 года. Путепровод обеспечит транспортную связь между центром города и Воронцовско-Пролетарским микрорайоном», — пояснили в ведомстве.

Протяженность объекта превысит 1,1 километра. Из них 165 метров — длина путепровода. Движение организуют по двум полосам.

Кроме того, на пересечении улицы Севрюгина и Проезда 30-й казармы создадут кольцевое движение, а на перекрестке улиц Саввы Морозова и Ленина запланировали реконструировать существующую развязку.

На дороге также обустроят пешеходные переходы и установят шумозащитные экраны.