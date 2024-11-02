Новый пункт контроля за весом грузовиков появился на Дмитровском шоссе

Автоматический пункт веса габаритного контроля установили на 64-м километре Дмитровского шоссе. Об этом рассказали в Минтрансе Подмосковья.

Как пояснили в ведомстве, система позволит собирать, обрабатывать и анализировать информацию о изменениях веса, габаритов и других параметров грузового транспорта.

При проезде через пункт контроля вес автомобиля определяется автоматически специальными датчиками, которые встроены в дорожное полотно. А в случае нарушения приборы фиксируют марку автомобиля, его номер и отправляют данные в специальный центр, где выносится решение об административном правонарушении.

Пока новый пункт работает в тестовом режиме, и в течение трех месяцев перевозчиков, которые допустили нарушение, штрафовать не будут, однако предупреждение они получат.

«Система предназначена для совершенствования механизма весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования за счет использования цифровых технологий», — пояснили в ведомстве.

Всего до 2020 года планируется установить еще восемь таких автоматических пунктов весогабаритного контроля на дорогах Подмосковья.