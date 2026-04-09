Новый промышленный парк в Солнечногорске стал пространством для жизни и творчества

В конце 2025 года в городском округе Солнечногорск начал работать промышленный парк «Есипово-4». Он занимает площадь 9,7 гектара, включает 50 тысяч квадратных метров производственных помещений и создает 500 рабочих мест. В парке уже разместились 45 резидентов.

Проект от девелопера INDUSTRIAL CITY отличается от стандартных индустриальных парков. Вместо привычного бетона и отсутствия эстетики здесь есть пространство для жизни и творчества. Три года назад на территории парка появилась лаунж-зона с переговорными, кухней и высокоскоростным интернетом. Это стало вызовом стереотипам о том, что индустриальный парк — это только бетон.

Искусство стало конкурентным преимуществом компании. На фасаде одной из очередей «Есипово» появился первый мурал — «Рука Творца». Сегодня на фасадах «Есипово-4» развернут триптих «Русские сказки»: «Нити времени», «Тайна острова Буяна», «Мудрость ремесла». Сказочные герои стали аллегориями, которые олицетворяют инженерный гений, мудрость управления сложными системами и саму идею индустриального парка как точки силы.

Ученые РГУ им. А.Н. Косыгина назвали это новшеством «мурал промышленного парка». Такой подход оказался не только эстетически убедительным, но и экономически эффективным. Нестандартная среда с арт-объектами, коворкингом и развитой инфраструктурой влияет на заполняемость парка. Предприниматели и компании выбирают «Есипово» как место, где комфортно работать и удерживать квалифицированные кадры.

Следующий шаг компании — «Есипово-5», его ввод планируют на IV квартал 2026 года. Девелопер больше не продает квадратные метры, а проектирует среду обитания для человека труда.