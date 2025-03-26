Новый промышленный парк появится в Балашихе к 2026 году

Девелоперская компания Parametr объявила о старте реализации проекта промышленного парка «Балашиха». Его общая площадь составит 320 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя объекты формата light industrial, big box и новый продукт на рынке индустриально-складской недвижимости — flex box.

Первая очередь строительства предусматривает возведение здания light industrial площадью почти 30 тысяч квадратных метров, ввод в эксплуатацию которого запланирован на второй квартал 2026 года.

Промышленный парк «Балашиха» расположится на Новском шоссе, непосредственно прилегая к трассе М-7 «Волга». Это обеспечит удобный доступ к основным транспортным артериям региона. В пешей доступности находятся остановки общественного транспорта, жилые районы и зоны розничной торговли, что создаст комфортные условия для сотрудников и посетителей.

Проект предусматривает мультиформатность, сочетая различные типы объектов недвижимости: light industrial — гибкие производственно-складские помещения, адаптированные под различные нужды бизнеса; big box — крупные складские комплексы, рассчитанные на высокую нагрузку и большие объемы хранения; flex box — новый формат, сочетающий в себе характеристики big box и гибкость light industrial, подходящий для компаний, которым необходимо пространство с возможностью масштабирования и изменения конфигурации.

Создание промышленного парка «Балашиха» станет важным шагом в развитии промышленной инфраструктуры региона, предоставляя новые возможности для малого, среднего и крупного бизнеса, а также способствуя созданию рабочих мест и увеличению налоговой базы.