Новый промышленный парк начали строить в Балашихе

В городском округе Балашиха стартовало строительство промышленного парка «Балашиха» на Новском шоссе. Работы начались в июне 2025 года и завершатся в декабре 2030 года, что станет важным шагом к развитию местной экономики и созданию новых рабочих мест.

Промышленный парк общей площадью 320 тысяч квадратных метров будет представлять собой мультиформатный комплекс, ориентированный на легкие производства и логистику. В рамках проекта планируется возведение различных типов зданий, включая: склады большого формата big box, flex box — универсальные здания, которые можно адаптировать под офисы, склады или небольшие производства, а также light industrial — современные помещения для легкой промышленности, сборочных и сервисных работ.

В рамках первой очереди строительства запланировано возведение здания light industrial площадью почти 30 тысяч квадратных метров и здания flex box площадью около 20 тысяч квадратных метров. Ожидается, что первая очередь будет готова во втором квартале 2026 года.

Все объекты парка будут подключены к необходимым коммуникациям: электричеству, воде, теплу и газу. Гибкая планировка позволит резидентам выбирать помещения, соответствующие их конкретным бизнес-задачам, что повысит эффективность работы компаний и их адаптацию к изменениям на рынке.

Проект реализует девелопер Parametr, который уже зарекомендовал себя на рынке недвижимости. После ввода в эксплуатацию промышленного парка планируется создание около 3,5 тысячи новых рабочих мест, что существенно повлияет на уровень занятости в регионе и будет способствовать экономическому развитию Балашихи.