Новый промышленно-складской комплекс откроют в Химках

В Химках продолжается реализация крупных инвестиционных проектов. Глава округа Инна Федотова осмотрела стройплощадку нового промышленно-складского комплекса в индустриальном парке «Шерризон».

Работы подходят к завершению, открытие комплекса запланировано на конец августа — начало сентября.

«Для нашего муниципалитета запуск данного промышленно-складского комплекса — это не только новые рабочие места, но и весомый вклад в экономику округа. Дополнительные налоговые поступления, которые будут направляться в местный бюджет, позволят нам развивать инфраструктуру округа», — поделилась Инна Федотова.

Планируемая общая площадь комплекса — 20 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в проект уже достиг 3,75 миллиарда рублей. Комплекс оснастят современной автоматизированной системой вертикального хранения, что обеспечит эффективное использование складских площадей, ускорит обработку товаров и повысит точность их учета.

Лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов подчеркнул, что такие проекты имеют стратегическое значение для округа, являются долгосрочной инвестицией в развитие экономики и укрепление промышленного потенциала Химок.

Развитие промышленной инфраструктуры остается приоритетом округа. Химки занимают лидирующие позиции по инвестиционной привлекательности в Московской области, а новые проекты создают условия для дальнейшего экономического роста и повышения качества жизни жителей.