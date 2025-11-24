Новый производственный объект обеспечит работой более 100 жителей Балашихи

Компания «Ялка» расширяет производство в Балашихе, реализуя новый проект в индустриальном парке «Демидов». На участке площадью 0,77 гектара будут возведены производственные и административные блоки общей площадью 4,2 тысячи квадратных метра.

После ввода объекта в эксплуатацию в регионе появится более 100 рабочих мест. Реализацией проекта занимается управляющая компания парка — Реалитек.

«Мы продолжаем наращивать мощности и расширять ассортимент продукции. Наше оборудование применяется в строительстве школ, больниц, офисных зданий, жилых комплексов и промышленных объектов. Очень важно, что индустриальный парк Демидов обеспечивает комфортные условия для роста, поэтому мы выбрали площадку под управлением Реалитек», — отметил генеральный директор компании Вадим Кенин.

Российское производство инновационного энергосберегающего климатического оборудования работает с 2013 года и выпускает системы вентиляции, холодоснабжения и противопожарного оборудования. Производственные площадки оснащены современной высокотехнологичной станочной базой, система менеджмента качества сертифицирована по ISO 9001.