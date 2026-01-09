Новый производственный комплекс появится в Балашихе

Компания строит комплекс для производства вентиляционных систем. Его первая очередь уже готова к запуску.

Строительство производственного комплекса компании «Фабрика Вентиляции ГалВент» продолжается в городском округе Балашиха. Предприятие переехало в округ из Москвы в рамках программы импортозамещения.

В октябре 2025 года компания получила разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди комплекса площадью более 13 тысяч квадратных метров. Запуск производства запланирован на весну 2026 года. На новом заводе будут выпускать воздуховоды, шумоглушители, вентиляционные фильтры и другое оборудование для систем вентиляции.

В сентябре 2025 года началось строительство второй очереди. Уже подготовлен фундамент нового корпуса площадью более восьми тысяч квадратных метров.

Общий объем инвестиций в проект превышает два миллиарда рублей. После выхода на полную мощность предприятие создаст более 400 рабочих мест, в том числе для жителей Балашихи.