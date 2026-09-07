Новый производственно-складской комплекс построят в Волоколамске

Компания «Подмосковный трансформаторный завод» приступила к строительству производственно-складского комплекса в Волоколамском округе. Глава муниципалитета Наталья Козлова обсудила реализацию нового промышленного проекта с руководством предприятия.

Участок инвестор получил по региональной программе «Земля за 1 рубль», запущенной по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Подрядчик уже приступил к работе — специалисты устанавливают ограждение и освещение, обустраивают подъезд для строительной техники и размещают бытовые помещения. Следующим этапом станет разработка котлована и устройство фундамента.

Общая площадь комплекса составит 18 тысяч квадратных метров. На территории разместят производственный корпус и трехэтажное административное здание. Предприятие будет выпускать силовые трансформаторы для подстанций и работать в сфере импортозамещения. После его запуска в Волоколамском округе появится около 360 новых рабочих мест.

«Это серьезный проект и для развития промышленности, и для экономики территории. Будем сопровождать инвестора и помогать в решении вопросов, которые возникают на пути реализации проекта», — отметила Наталья Козлова.