Новый производственно-складской комплекс построили в Химках

Главное управление государственного строительного надзора Московской области сообщило, что в Химках завершилось строительство крупного производственно-складского комплекса. Сдача объекта планируется в конце 2025 — начале 2026 года.

Новый комплекс предназначен для хранения промышленных товаров различного назначения, его площадь составляет более девяти тысяч квадратных метров. Также предусмотрена возможность использования площадки для организации мелкосерийного производства непродовольственных товаров, включая сборку компьютерных системных блоков.

По предварительной оценке, создание комплекса обеспечит рабочими местами около 50 жителей Химок.

Здание оборудовали современными системами защиты, а хранение легковоспламеняющихся жидкостей, аэрозолей и взрывоопасных веществ полностью запрещено.

Для удобной логистики на территории разместили 14 погрузочных ворот — это позволит быстрее принимать и отправлять грузы.

Все работы проходили под контролем Главгосстройнадзора Московской области, поэтому соблюдены все необходимые нормы и требования.