Новый производственно-складской комплекс постоят в Звенигороде в 2025 году

Сейчас идет активная работа по монтажу внутренних инженерных систем, а также проводится внутренняя отделка помещений. Комплекс представляет собой двухэтажное здание с общей площадью свыше 2 210 квадратных метров.

Скоро на объекте будут установлены мультитемпературные холодильные камеры, а также утепленные отсеки, предназначенные для хранения промышленной продукции. Общие инвестиции, вложенные в реализацию этого проекта, составляют 150 миллионов рублей. Ожидается, что запуск комплекса создаст около 30 новых рабочих мест для жителей округа, что положительно скажется на экономическом развитии региона.

Строительство объекта началось в октябре 2023 года, а завершение всех работ намечено на апрель 2025 года. Этот комплекс станет важным элементом логистической инфраструктуры в Звенигороде и обеспечит местные предприятия необходимыми ресурсами для хранения и переработки товаров, способствуя тем самым развитию предпринимательской деятельности в округе.