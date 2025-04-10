Новый производственно-складской комплекс появится в Балашихе к 2027 году

Компания «Ялка», резидент индустриального парка «Демидов» в Балашихе, в рамках программы «Земля за 1 рубль» получила участок в деревне Дятловка для выпуска импортозамещающего оборудования для систем вентиляции и кондиционирования. Кроме того, «Ялка» строит новый завод в деревне Пуршево, запуск которого запланирован на осень 2025 года.

Компания «Ялка» была основана в 2013 году и специализируется на разработке и производстве оборудования для систем вентиляции и кондиционирования. Продукция компании используется в строительстве жилья, социальных объектов и производственных зданий.

В рамках программы «Земля за 1 рубль» «Ялка» получила земельный участок в деревне Дятловка городского округа Балашиха. На этом участке планируется создать современный производственно-складской комплекс для выпуска импортозамещающего оборудования. Инвестиции в проект составят около 209 миллионов рублей, а запуск предприятия ожидается в 2027 году. После выхода на полную мощность компания сможет ежегодно производить около 3,8 тысяч единиц оборудования и создать 50 новых рабочих мест.

Кроме того, «Ялка» расширяет свое производство благодаря строительству нового завода в деревне Пуршево. Общая площадь нового производственного комплекса составит 4,2 тысячи квадратных метров. Запуск завода запланирован на осень 2025 года. Генеральный директор компании Вадим Кенин отметил, что завершение строительства позволит увеличить выпуск продукции почти в два раза.