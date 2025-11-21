Новый производственно-складской комплекс открыли в Балашихе

Торжественное открытие производственно-складского комплекса RIVO systems, созданного на базе компании «Тайм», состоялось в Балашихе. В мероприятии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Юлия Баринова, глава городского округа Сергей Юров, а также представители администрации Балашихи и руководства предприятия.

Новый комплекс стал важным этапом развития отечественного промышленного потенциала и реализации программ импортозамещения в регионе. Производственная площадка размещена на территории инженерно-технического комплекса площадью 20 тысяч квадратных метров.

«Строительство предприятия — это сложный период, но любые трудности дают результаты другого качества. Сегодня мы видим, как санкции подтолкнули бизнес, регион и страну к переосмыслению процессов и развитию собственных технологий. Россия движется вперед, импортозамещение работает, и этот проект — очередное тому доказательство», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

RIVO Systems — новый российский бренд инженерной сантехники, ориентированный на выпуск современных инсталляционных и монтажных систем, востребованных в строительной отрасли. На первом этапе предприятие запускает производство инсталляций для скрытого монтажа и систем монтажного профиля.