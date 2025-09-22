Новый производственно-логистический комплекс построят в Балашихе

Компания Lonax объявила о начале строительства нового производственно-логистического комплекса на территории индустриального парка «Милованов» в Балашихе. Запуск объекта площадью 5,79 тысячи квадратных метров намечен на 2026 год.

В рамках проекта будет создано более 20 рабочих мест для жителей городского округа, что станет значимым вкладом в местную экономику и развитие инфраструктуры. Новый объект объединит современный складской комплекс и производственный цех, что позволит компании увеличить производственные мощности и оптимизировать логистику. Это важный этап в стратегии Lonax по расширению бизнеса и укреплению позиций на рынке.

«Начиная с момента своего образования, мы постоянно наращиваем производственные мощности, расширяем линейку выпускаемой продукции. Для нас решение о размещении производства в индустриальном парке „Милованов“ — стратегически важный шаг. Это обеспечит возможность дальнейшего роста и развития компании, а также окажет положительное влияние на развитие всего городского округа», — отметил генеральный директор компании Lonax Денис Медведев.

Индустриальный парк «Милованов» — это масштабный промышленный проект площадью 117 гектаров, в рамках которого планируется создать около 2500 рабочих мест. Развитие парка способствует привлечению инвестиций и созданию современных производств.