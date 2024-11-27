Новый прогулочный бульвар на пересечении двух улиц появится в Реутове

В городском округе Реутов на пересечении улиц Комсомольская и Дзержинского обустроят сквер с тротуарами и площадками для активного отдыха. Проект реализуют в рамках комплексного развития территорий.

Рядом со сквером появится прогулочный бульвар с кленовой аллеей, пешеходными дорожками и современным освещением. Для самых маленький в сквере построят нейродинамические игровые площадки. Дети более старшего возраста и взрослые смогут посетить спортивную площадку и поиграть в пинг-понг. Зону досуга оборудуют всеми необходимыми тренажерами и элементами.

Всего там благоустроят восемь гектаров территории. На первых этажах жилых домов откроют продуктовые магазины, кафе, рестораны, пекарни и пункты выдачи товаров. Над проектом работает строительная компания «Догма».

Напомним, участок благоустраивают по просьбе местных жителей. Они собрали порядка 1500 подписей под петицией на имя руководителя муниципалитета. Сейчас на этой территории находятся незаконные постройки, которые ликвидируют.

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