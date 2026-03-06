Новый профориентационный проект запустили в Зарайске

Школьники и педагоги Зарайска стали участниками проекта «Технопередвижники». В округ приехали ведущие эксперты и инноваторы в технологической сфере со всей страны.

На выставке крупнейшие российские предприятия по производству учебного оборудования представили свои новейшие достижения — беспилотники, спутниковые технологии, виртуальную реальность, робототехнику. Для тех, кому хватило зрелищ, провели мастер-классы. Школьники попробовали себя в роли инженеров и операторов БПЛА.

«Ребята с интересом участвуют в этих мастер-классах, особенно их заинтересовали мастер-класс с робототехникой, космический мастер-класс, связанный с освоением космоса и применением новейших технологий», — рассказала начальник управления образования администрации Зарайска Елена Прокофьева.