Новый профориентационный проект запустили в Зарайске
Школьники и педагоги Зарайска стали участниками проекта «Технопередвижники». В округ приехали ведущие эксперты и инноваторы в технологической сфере со всей страны.
На выставке крупнейшие российские предприятия по производству учебного оборудования представили свои новейшие достижения — беспилотники, спутниковые технологии, виртуальную реальность, робототехнику. Для тех, кому хватило зрелищ, провели мастер-классы. Школьники попробовали себя в роли инженеров и операторов БПЛА.
«Ребята с интересом участвуют в этих мастер-классах, особенно их заинтересовали мастер-класс с робототехникой, космический мастер-класс, связанный с освоением космоса и применением новейших технологий», — рассказала начальник управления образования администрации Зарайска Елена Прокофьева.
Цель проекта «Технопередвижники» — помочь школьникам определиться с будущей профессией. Раньше многие дети мечтали стать учителями или врачами. Сегодня желания ребят изменились: к специальностям мечты добавились IT-специалисты, инженеры и дизайнеры.
Проект реализуется при грантовой поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области. В прошлом году в регионе он охватил более 1000 школьников и 250 педагогов.