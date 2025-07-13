Новый проектный офис откроют в Дубне в июле

Для разработки стратегии развития города в университете Дубны запустят специальный проектный офис. Подразделение заработает уже в июле.

Им будет руководить ведущий аналитик Центра маркетинговых и информационных технологий Виктор Никитин. Он имеет большой опыт в этой области, занимался социально-экономическим проектированием и стратегиями развития для технопарков, промышленных и логистических парков.

«Сейчас в Дубне разрабатывается новая стратегия социально-экономического развития. Второй документ — план мероприятий по блокам: социальный, спорт, инфраструктурный, жилищно-коммунальное хозяйство, образование, кадры, бизнес, промышленность и так далее», — пояснил Виктор Никитин.

Он также отметил, что в задачи проектного офиса входят оказание технической поддержки, мониторинг и анализ этих мероприятий. Новое подразделение станет площадкой для представителей градообразующих предприятий, таких как Объединенный институт ядерных исследований, университет, особая экономическая зона и научно-производственный комплекс, а также для горожан, общественных организаций и молодых ученых.

«Чтобы город существовал как наукоград, имел возможность участвовать в дополнительных программах поддержки наукоградов Российской Федерации, у него должна быть утвержденная на уровне правительства стратегия. Сейчас действующая стратегия города подходит к концу, а новую необходимо утвердить до конца этого года», — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Руководитель муниципалитета также подчеркнул, что в администрации округа работа уже началась, но важно и то, чтобы весь город объединил свои усилия над решением этой важной задачи. Так, уже обсуждают и создание образовательного хаба. Для привлечения и обучения под конкретные требования новых кадров Дубна готова наладить сотрудничество с региональными и федеральными вузами.