Новый проект «Зоосубботник» представили в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 11:57 Новый проект «Зоосубботник» представили в Подмосковье Телеканал «360»

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«Зоосубботник» — это проект фракции «Новые люди», который призван объединить волонтеров и неравнодушных жителей для помощи приютам с животными. Об этом ведущей Юлии Минаковской в «Интервью 360» рассказал депутат Госдумы России Амир Хамитов.

«Мы проводим этот проект совместно с активистами движения „Мы в ответе за них“. Участие в „Зоосубботниках“ уже приняли более трех тысяч человек в 46 региона России. Надеемся, что это станет доброй традицией. Приютам для животных всегда нужна помощь, и это не только волонтерская работа, корма, лекарства и пожертвования. Каждый участник может помочь с уборкой территории, починить или покрасить вольер, выгулять питомцев», — рассказал Хамитов.

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Выйти на «Зоосубботник» может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться с помощью Telegram-бота движения «Мы в ответе за них». Можно в свободный день посетить любой из приютов, пообщаться с животными, поухаживать за ними, выгулять собак или выполнить несложные работы по хозяйству.

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