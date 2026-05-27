Новый проект в Подмосковье: строительство комплекса по производству фуа-гра

В Можайском районе Московской области начинается реализация крупного инвестиционного проекта. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив «МП ЭКО-ФЕРМЕР» строит первый в регионе комплекс по производству утиной печени фуа-гра. Соглашение с правительством Подмосковья было подписано на выставке «Золотая осень» в 2024 году.

Сейчас проект активно развивается. На площадке уже возведены 12 птичников ангарного типа, шесть из которых полностью оборудованы за счет государственной субсидии. Подготовлены подъездные пути и инженерная инфраструктура. Рабочие залили фундамент и монтируют первый специальный зал для принудительного кормления (гаважа).

Строительство разделено на два этапа. Первый включает в себя 12 птичников, два зала для гаважа, цех убоя и переработки, санитарный пропускник, склад комбикормов и сопутствующие сооружения. Второй этап предусматривает еще 12 птичников и два дополнительных зала для кормления. Общий объем инвестиций превысит один миллиард рублей.

Проектная мощность комплекса составит 125 тысяч голов утки в год. Каждый птичник рассчитан на одновременное содержание 1,5 тысячи особей. Суточных птенцов кооператив планирует закупать в Воронежской области. Птиц породы мулард будут выращивать методом напольного содержания на подстилке.

После выхода на полную мощность комплекс сможет производить 165 тонн продукции в год, из которых 100 тонн охлажденного и замороженного мяса утки, 35 тонн печени для фуа-гра, а также 30 тонн субпродуктов и готовых изделий.

«МП ЭКО-ФЕРМЕР» работает на рынке с 2018 года. У компании уже есть действующее производство в Калининградской области. Расширение в Подмосковье позволит нарастить объемы и выйти на новый уровень.

После полного запуска предприятия в Можайском округе появится 140 новых рабочих мест. Специалисты потребуются в птицеводстве, ветеринарии, переработке и логистике. Для муниципалитета это серьезный вклад: стабильная занятость и налоговые поступления.

Готовую продукцию планируют реализовывать через рестораны и продавать частным клиентам. Можайский проект призван заместить зарубежные поставки и укрепить продовольственную безопасность страны.