Новый проект по сбору и переработке пластика запустили в Клину

В Клину прошло выездное мероприятие Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы. На нем затронули вопрос вовлечения жителей и предприятий, которые занимаются переработкой, в экономику замкнутого цикла. Также обсудили реализацию нового муниципального проекта и меры поддержки переработчиков.

Участие в мероприятии приняли заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов, глава Клина Алена Сокольская, а также председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.

Также на встрече подписали соглашение по реализации пилотного проекта «Пластик — ценный ресурс». С его помощью получится принимать и перерабатывать больше пластиковых отходов.

В одной из школ уже сегодня открыли новый пункт приема крышечек и презентовали проект «Экологические игры 2025», нацеленный на сбор вторичных отходов.