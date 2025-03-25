Новый проект по сбору и переработке пластика запустили в Клину

В Клину прошло выездное мероприятие Комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной Думы. На нем затронули вопрос вовлечения жителей и предприятий, которые занимаются переработкой, в экономику замкнутого цикла. Также обсудили реализацию нового муниципального проекта и меры поддержки переработчиков.
Участие в мероприятии приняли заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Антон Попов, глава Клина Алена Сокольская, а также председатель ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами Лилия Белова.
Также на встрече подписали соглашение по реализации пилотного проекта «Пластик — ценный ресурс». С его помощью получится принимать и перерабатывать больше пластиковых отходов.
В одной из школ уже сегодня открыли новый пункт приема крышечек и презентовали проект «Экологические игры 2025», нацеленный на сбор вторичных отходов.
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