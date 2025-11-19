Новый проект для школьников «Классные игры» запустили в Шатуре

Необычный проект стартовал на базе лагеря «Терра Ностра». «Классные игры» сочетают в себе прохождение интеллектуальных квизов и квестов по школьным предметам, а также спортивные состязания.

Идею провести такие игры для учеников пятых-девятых классов, которая родилась еще весной, реализовало руководство загородного лагеря совместно с кураторами организации «Движение первых». Школьников из разных образовательных учреждений Шатуры разбили на команды. Ребята не только выполняют задания и получают за них баллы, но и активно проводят время на свежем воздухе.

В квесте по географии, квизе по истории России и спортивных состязаниях 16 ноября приняли участие более 150 пятиклассников и свыше 80 учеников шестых классов. 22 и 23 ноября будут соревноваться семиклассники и восьмиклассники, а 29 ноября — девятиклассники.

Итоги «Классных игр» подведут в декабре. Лучшие участники получат призы, а для всех предусмотрены памятные подарки.