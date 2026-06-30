Новый проект архитектурной подсветки разработают для центра Подольска

Цель проекта — сделать вечерний облик улиц городского округа и общественных пространств более современным и выразительным, а также отметить уникальные черты знаковых зданий. Это не просто замена старых фонарей, а создание новой световую среды, которая подчеркнет историческую и архитектурную ценность города, превратив его центр в место притяжения для прогулок и отдыха.

Сейчас определяется перечень объектов, выбираются технические решения для монтажа освещения и продумываются режимы его работы. Ключевые приоритеты — энергоэффективность, надежность оборудования и выдержанный стиль, который сохранит целостность архитектурного ансамбля.

Реализация проекта при участии жителей не только повысит качество вечернего освещения в центре Подольска, но и сделает пространство по-настоящему комфортным, узнаваемым и визуально привлекательным.