Новый принцип ответственного бизнеса внедрили в Подмосковье

Московская областная дума внесла изменения в закон «О развитии ответственного ведения бизнеса в Московской области». В список добавляют ориентирование на создание благоприятных условий для ветеранов боевых действий.

Также нововведение касается работников, которые совмещают рабочие обязанности с заботой о семье.

«Ответственное ведение бизнеса также определяется через экологию, инновации, благотворительность — это важные направления. Новый принцип подчеркивает значимость корпоративной социальной политики, проводимой работодателями», — председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Этот подход сможет мотивировать работодателей внедрять разнообразные корпоративные программы.

Региональная дума каждый год проводит конкурс «Лучший работодатель в сфере содействия занятости ветеранов боевых действий в Московской области», который демонстрирует лучшие практики трудоустройства.